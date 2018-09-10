В Подмосковье дети-сироты будут получать больше карманных денег

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Правительство Московской области приняло решение увеличить с 1 июля 2018 года размер ежемесячных выплат на личные расходы детям-сиротам, находящимся в специализированных организациях, подведомственным региональным Министерству образования и Министерству соцразвития. Об этом сообщил телеканал "360". © РИА Новости / Николай Хижняк Перейти в фотобанк Число врачей, пришедших работать в подмосковные села, увеличилось вдвое

Сироты в возрасте от пяти до семи лет начнут получать 500 рублей на карманные расходы, от семи до 15 лет – 1000 рублей, от 15 до 18 лет – 1500 рублей. Такую льготу получат свыше 900 воспитанников детских домов и интернатов.

Личные расходы – это ежемесячные денежные средства, которые получает воспитанник детского дома или интерната от пяти до 23 лет. Деньги не полагаются воспитанникам, которые учатся в учреждениях профобразования.

Сумма денежных средств на личные расходы не индексировалась с 2007 года.