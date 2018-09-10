В Подмосковье ликвидировали почти пять тысяч незаконных свалок

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Больше всего навалов мусора убрали в Солнечногорском районе.

Около 91% незаконных навалов мусора, выявленных на территории Московской области, было ликвидировано благодаря работе сотрудников Госадмтехнадзора. Всего было устранено свыше 4,8 тысячи свалок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Госадмтехнадзора.

Глава ведомства Татьяна Витушева отметила, что больше всего свалок было убрано в Солнечногорском районе – 242 навала мусора. На втором месте – Люберцы, где устранено 218 свалок. Третье место занял Талдомский район. На территории муниципалитета ликвидировали 196 навалов. А в Балашихе, которая расположилась на четвертом месте по организации такой работы, убрали 187 свалок.

По инициативе губернатора Подмосковья в регионе работает штаб ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора. Его руководителем является начальник Госадмтехнадзора области Татьяна Витушева.