Подмосковная служба 112 приняла около пяти миллионов вызовов в этом году

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. 70% от числа вызовов экстренных оперативных служб приходится на медицинскую помощь.

В подмосковную систему-112 с января 2018 года поступило около пяти миллионов вызовов. Об этом сообщил телеканал "360". Всего в период с 2015 по 2018 годы было принято порядка 21 миллиона обращений.

70% от числа вызовов экстренных оперативных служб приходится на скорую медицинскую помощь, 23% — на полицию, 3,5% — на службу пожарной охраны, 2% — на ГИБДД, 1,5% — на аварийную газовую службу.

Система-112 Московской области введена в эксплуатацию 1 июня 2015 года, ее работу обеспечивают более 3,6 тысячи специалистов. Система создана с применением современных технологий в области телекоммуникации.

Алгоритм работы системы-112 позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб, благодаря чему сокращается время прибытия экипажей экстренных служб на сложные происшествия и ЧС, требующие комплексного реагирования.