В Ленинском районе Подмосковья открыли участковую больницу

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Молоковская участковая больница открылась в Ленинском районе Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства здравоохранения.

Сообщается, что учреждение будет оказывать помощь жителям сразу нескольких сельских поселений — Молоковскому, Володарскому и Развилковскму. Общая численность обслуживаемого населения составит порядка 17 тысяч человек.

"Молоковская участковая больница будет оказывать помощь как взрослому, так и детскому населению. Новое учреждение здравоохранение рассчитано на 35 койко-мест в стационарном отделении, а также на 100 посещений в смену в поликлинике", — цитирует пресс-служба министра Дмитрия Маркова.

Ведомство отмечает, что в больнице будут работать 55 врачей. Оказание помощи будет вестись по профилям: терапия, стоматология, педиатрия, рентгенология, ультразвуковая диагностика, акушерство-гинекология, лабораторная диагностика, восстановительное лечение и физиотерапия.