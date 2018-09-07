В Подмосковье будут выпускать оборудование для добычи полезных ископаемых

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Предприятие по ремонту, изготовлению, выпуску и техническому обслуживанию оборудования для добычи полезных ископаемых построят в Дмитровском районе Подмосковья, говорится в пресс-релизе регионального министерства строительного комплекса.

"Площадь застройки составляет 3,5 тысячи квадратных метров… Согласно проектной документации, предусмотрено строительство административного корпуса, склада, цеха по производству и ремонту оборудования, гаража", — отмечается в сообщении.

По данным министерства, ввод предприятия в эксплуатацию планируется в I квартале 2020 года. Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается примерно в 150 миллионов рублей.