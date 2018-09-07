Ледовый комплекс в подмосковном Красногорске построят к концу года

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с искусственным льдом имени Владимира Петрова откроется в Красногорске в конце года, говорится в Instagram главы Московской области Андрея Воробьева.

Пресс-служба губернатора отмечает, что в пятницу он проверил ход строительства ледовой арены. Возведение спорткомплекса имени двукратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира ведется по поручению президента РФ.

"Здесь каждую раздевалку, каждый важный узел Владимир Владимирович Петров утверждал сам лично. Он очень беспокоился за то, чтобы все было удобно, комфортно, современно для юных хоккеистов. Объект уже в финальной стадии — в ноябре мы его сдаем, в декабре торжественно откроем", — сказал Воробьев.

Сообщается, что ФОК строится за счет средств регионального и муниципального бюджетов, в настоящее время он готов на 68%. В здании комплекса также расположится музей Владимира Петрова, который ушел из жизни в феврале 2017 года.