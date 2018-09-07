В Подмосковье начнут выпускать средства реабилитации инвалидов

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Научно-производственное предприятие "Доступная среда", выпускающее средства реабилитации инвалидов, построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дениса Буцаева.

Сообщается, что накануне состоялась закладка символического первого камня в основание фундамента предприятия.

"Здесь будут выпускать практически все средства технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата, а также оказывать услуги по трудовой реабилитации и обучению людей с ограниченными возможностями", — говорится в пресс-релизе.

Общая площадь предприятия, которое будет возводиться в три этапа, составит порядка 22 тысяч квадратных метров. Объект планируют ввести в эксплуатацию к декабрю 2019 года.