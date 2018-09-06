В подмосковном городском округе Шаховская открыли пожарное депо

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пожарное депо введено в эксплуатацию в городском округе Шаховская Московской области, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Это уже 81-е депо, введенное на территории Подмосковья за последние пять лет. За это время за счет областного бюджета закуплено порядка 300 единиц современной спецтехники. Это позволило на треть обновить парк спецтехники пожарно-спасательных подразделений региона", — цитирует пресс-служба Пестова.

Сообщается, что депо открыто в рамках программы губернатора Андрея Воробьева "Безопасность Подмосковья". Оно обеспечит пожарную защищенность семнадцати населенных пунктов и двух садовых товариществ на территории городского округа.

"Еще в 2013 году уровень прикрытия территории Московской области всеми видами пожарной охраны не превышал 77%. Благодаря реализации губернаторской программы "Безопасность Подмосковья" на сегодняшний день этот показатель составляет уже 96%", — отмечается в пресс-релизе.