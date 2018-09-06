Новые автобусные маршруты запущены в Подмосковье до дачных товариществ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Еще 16 новых автобусных маршрутов, проходящих от железнодорожных станций и автовокзалов до дачных товариществ, начали функционировать в Подмосковье до середины октября, говорится в пресс-релизе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Сообщается, что маршруты будут работать по пятницам, субботам и воскресенья. Их обслуживанием займется 17 автобусов Мострансавто большого, среднего и малого классов.

"Новые маршруты запущены на территории городских округов Химки, Подольск, Истра, Егорьевск, Кашира, Домодедово, Можайский, а также Дмитровского и Воскресенского районов", — отмечает ведомство.

По данным министерства, в конце мая 2018 года в рамках двухстороннего соглашения между Москвой и областью для улучшения транспортной доступности дач в летний период на 100 единиц было увеличено число подвижного состава на 77 основных региональных маршрутах.

Кроме того, в августе 2018 года было запущено 10 межмуниципальных рейсов до садовых и дачных товариществ на территории городских округов Подольск, Лыткарино, Чехов, а также в Сергиево-Посадском и Щелковском районах.