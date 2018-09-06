В Подмосковье началась 5 смена отдыха для детей из малообеспеченных семей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пятая смена оздоровительной кампании для детей из малообеспеченных и многодетных семей стартовала в Московской области, говорится в пресс-релизе регионального министерства социального развития.

Сообщается, что 450 детей будут отдыхать в подмосковном лагере "Исток". Кроме того, 520 ребят направят на курорты Черноморского побережья.

"На следующей неделе в Туапсе в детский лагерь "Радуга" отправятся 520 детей из Подмосковья. В лагере предусмотрены образовательные мероприятия, чтобы дети не пропустили школьную программу", — отмечает министерство.