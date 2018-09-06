В Серпуховском районе построили цех по производству стеновых блоков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию цеха по производству стеновых блоков в поселке Мирный Серпуховского района, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В здании переменной этажности (один — три этажа) на площади более трех тысяч квадратных метров размещены производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, на предприятии будет создано 20 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил порядка 90 миллионов рублей.