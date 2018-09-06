В Подмосковье за четыре года появилось более 120 пляжей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 120 мест отдыха у воды появилось в Московской области за четыре года, говорится на официальном портале Московской области со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
По его словам, на пляжах не только организовано дежурство спасателей и медиков, но также налажен вывоз мусора.
Сообщается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу оборудовать для безопасного отдыха "дикие пляжи" Подмосковья, на которых люди массово купаются.