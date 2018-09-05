В Подмосковье стали реже шуметь в неположенное время

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество поступающих в Госадмтехнадзор Подмосковья жалоб на шум в неположенное время сократилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом, говорится в пресс-релизе ведомства.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого год в нынешнем почти в три раза уменьшилось количество обращений по вопросам нарушения тишины и покоя граждан. В прошлом году за аналогичный временной период получено свыше 6,7 тысячи обращений, в нынешнем — только 2,4 тысячи, то есть количество поступающих обращений снизилось почти на 64%", — цитирует пресс-служба главу регионального Госадмтехнадзора Татьяну Витушеву.

По данным ведомства, на ситуацию с соблюдением правил тишины и покоя граждан повлияли как надзорные мероприятия, так и массовая профилактическая работа.

"Инспекторы совместно с активистами различных объединений, действующих в рамках общественного совета при Госадмтехнадзоре, постоянно проводят сходы с жителями с целью разъяснения областного законодательства, распространяют листовки с информационными материалами. Итогом этих усилий стало снижение количества соответствующих нарушений и обращений от жителей", — отмечается в сообщении.