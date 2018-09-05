Новая городская поликлиника открыта в подмосковном Раменском

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с детским хирургом Леонидом Рошалем открыл городскую поликлинику города Раменское, говорится в Instagram пресс-службы главы Московской области.

"Прежде, чем открыть эту поликлинику, мы внимательно изучали опыт самых передовых корейских госпиталей, где осуществляется терапевтический прием. И то, что мы видим сегодня — это очень приличный уровень. Кроме того, что здесь есть все оборудование, произведенное преимущественно в России и Подмосковье, поликлиника еще имеет необходимых специалистов", — цитирует пресс-служба слова Воробьева.

Сообщается, что поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, в зоне обслуживания — 60 тысяч человек, в том числе 13,5 тысячи детей. В учреждении находятся рентгенологическое, педиатрическое, физиотерапевтическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделения неотложной медицинской помощи и профилактики.