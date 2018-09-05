В Орехово-Зуево и Серебряных прудах выполнен план по благоустройству дворов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. План по благоустройству дворов 2018 года полностью выполнен в муниципалитетах Орехово-Зуево, Серебряные пруды, Шаховская и Восход, сказала глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева на пресс-конференции "Эволюция дворов Подмосковья" в пресс-центре РИА Новости.

"На текущий момент в Подмосковье завершено благоустройство 765 дворов, что составляет 53% от плана 2018 года", — отметила Витушева.

По ее словам, благоустройство дворов происходит в рамках программы губернатора Андрея Воробьева, которая предполагает ежегодное облагораживание 10% дворовых территорий в Московской области.

"Постепенно двигаясь далее 100% дворов у нас в регионе должно быть комплексно благоустроено", — отметила Витушева, добавив, что на текущий момент преобразилось 5,5 тысячи дворов Подмосковья.

По стандарту благоустройства в каждом дворе Московской области должно быть шесть обязательных элементов: детские площадки, парковка, озеленение, освещение, места для сбора мусора и информационные щиты. Все эти элементы должны соответствовать строгим требованиям.