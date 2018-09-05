В Подмосковье за чистотой на автобусных остановках следят более 200 человек

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Бригады из более чем 200 человек начали следить за чистотой на автобусных остановках и посадочных площадках Подмосковья в рамках проекта "Маршрут чистоты", говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В обязанности групп входит очистка автобусных остановок и посадочных площадок от мусора и посторонних предметов, устранение дефектов и разрушений на посадочных площадках, а также окос обочин и откосов на подходах к остановкам на расстоянии двух метров от остановки", — сообщает ведомство.

Отмечается, что бригады "Маршрута Чистоты" следят за наличием урн для мусора и скамеек для отдыха, отсутствием несанкционированной рекламы, дефектов и повреждений. Для осуществления работ задействовано более 40 единиц специализированной техники.

"Всего на региональных дорогах Московской области расположено свыше 13 тысяч автобусных павильонов и посадочных площадок, общая протяженность тротуаров составляет более 2,4 тысячи километров, из них по проекту "Маршрут Чистоты" содержится почти 8,4 тысячи автопавильонов и посадочных площадок, а также около 550 километров тротуаров", — подчеркивает министерство.