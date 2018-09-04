В Подмосковье появился первый класс для детей с аутизмом

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В Балашихе в школе № 28 начал работу первый в Московской области класс для аутистов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на члена Общественной палаты Подмосковья и президента общественного благотворительного фонда "Шаг в инклюзию" Анну Сергееву.

© Fotolia / Photographee.eu В России начнут тестировать образовательную программу для детей с аутизмом

По ее словам, в классе сейчас будут обучаться пять человек. В ближайшее время учителя будут заниматься адаптацией и социализацией детей. Каждого ребенка прикрепили к общеобразовательному классу. После подготовки он будет ходить на обычные уроки в сопровождении куратора.

Анна Сергеева добавила, что над проектом работали почти два года. За это время была выбрана школа, оборудование, разработана программа обучения. Помимо этого, шла подготовка сотрудников и педагогов ресурсной службы. Обучались работе с детьми с аутизмом не только коррекционные педагоги, но и директор и завучи.

Класс удалось открыть при поддержке Центра проблем аутизма, который три года назад разработал программу "Включи меня!".

Главная задача программы – адаптировать детей к условиям общеобразовательных школ.