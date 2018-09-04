В подмосковном Клину готов новый дом для переселенцев из аварийного жилья

Девушка в квартире в новостройке. Архивное фото

Девушка в квартире в новостройке. Архивное фото

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Новостройка для 104 переселенцев из аварийного жилья в городском округе Клин готовится к заселению, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

"Сто четыре человека, проживающие в 53 помещениях, переедут в четырехэтажный жилой дом. Таким образом, в городском округе Клин будет расселено 1,6 тысячи квадратных метров аварийного жилья", — цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.

По данным ведомства, новостройка, построенная по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы", уже введена в эксплуатацию.