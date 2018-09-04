Урожайность зерновых в Подмосковье — выше прошлогоднего уровня

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена в Московской области, аграрии собрали почти на 150 тысяч тонн больше урожая, чем в прошлом году, говорится в пресс-релизе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"В области завершена уборка зерновых и зернобобовых. Культуры убраны с площади 121,4 тысячи гектаров, что составляет 100 % от общей площади уборки. Собрано 365,4 тысячи тонн зерновых при урожайности 30,1 центнера с гектара. Отмечу, что это на 148,5 тысячи тонн больше, чем в прошлом году", — отмечается в сообщении со ссылкой на главу ведомства Андрея Разина.

По данным министерства, в Подмосковье продолжается сбор картофеля, овощей и заготовка кормов.