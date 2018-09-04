Центр реабилитации детей-инвалидов откроют в подмосковном Красногорске

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Открытие мини-центра реабилитации детей-инвалидов состоится в среду, 5 сентября, в микрорайоне Павшинская Пойма подмосковного Красногорска, говорится в пресс-релизе Минсоцразвития Московской области.

"Мощность центра составляет 10 мест — это позволит ежегодно обслуживать порядка 50 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", — цитирует пресс-служба министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Сообщается, что работу с детьми в мини-центре будут осуществлять медицинские специалисты, логопеды, психологи, дефектологи и воспитатели.

"В 2018 году будет открыто пять мини-центров (в Орехово-Зуево, Рузе, Черноголовке, Егорьевске и Рошале). На приобретение реабилитационного оборудования в планируемых центрах дополнительно в бюджете предусмотрено шесть миллионов рублей", — резюмирует ведомство.