В Подмосковье стартовала прививочная кампания против гриппа

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ежегодная прививочная кампания против гриппа началась во вторник в Московской области, говорится в сообщении первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В этом году вакцинацию против гриппа пройдут более 3,2 миллиона жителей региона, это 45% населения области", — цитирует пресс-служба Забралову.

По ее данным, по плану кампания по вакцинации населения против гриппа в Подмосковье продлится до 1 декабря. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться к врачу-терапевту или педиатру в поликлинику по месту жительства.