В Подмосковье половину ям на дорогах устраняют за день после обнаружения

КРАСНОГОРСК(Московская область), 4 сен — РИА Новости. Половина зафиксированных на портале "Добродел" ям на дорогах устраняется на следующий день после обращения пользователя, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.

"Мы впервые вышли на показатель, когда 50% ям на дорогах заделывается не позднее, чем на следующий день после обращения. Примерно 30-40% ям заделывается в день обращения", — отметил Шадаев.

В то же время он подчеркнул, что покрытие во дворах ремонтируют не так быстро.

"К сожалению, пока у нас даже не каждая вторая проблема оперативно обрабатывается", — заявил министр.

Подмосковные властии инициировали создание портала "Добродел" для поддержания обратной связи с населением региона. После того, как обращение приходит на сайт, у руководителей муниципальных образований есть восемь дней на устранение проблемы.