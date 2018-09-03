Володин подвел итоги встречи с подмосковными предпринимателями

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин совместно с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым провели совещание с представителями делового сообщества Московской области. На встрече обсудили вопросы поддержки предпринимательской инициативы, повышения производительности труда, устранения законодательных барьеров для развития предпринимательства. Об этом сообщил телеканал "360".

Встреча проходила на территории красногорского завода имени С. А. Зверева. Вячеслав Володин по итогам совещания сказал, что оно прояснило, какие действия необходимо совершить в первую очередь.

"Такие встречи надо проводить чаще и на системной основе, именно об этом мы сегодня говорили на подведении итогов. Хочется сказать слова благодарности Андрею Воробьеву, это его инициатива. И то, что сегодня в Московскую область приехали представители всех деловых союзов, безусловно, его заслуга", — сказал председатель Госдумы.

Помимо этого, Вячеслав Володин добавил, что экономика Подмосковья находится на высоком уровне. И поскольку рост промышленности в регионе один из самых больших в стране, необходимо решать много вопросов, чтобы его сохранять и приумножать, отметил спикер Госдумы.

"Разговор носил совершенно содержательный характер", — подчеркнул Володин.

Также спикер Госдумы сказал, что общаться с предпринимателями необходимо на регулярной основе. Это "позволяет видеть проблемы глазами тех, кто работает в этой сфере и реагировать на эти вопросы оперативно".

В заключение он добавил, что по результатам беседы будут предприняты конкретные действия, реализовать их постараются до конца года.