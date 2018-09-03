В Подмосковье после реконструкции открыли два родника

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Родники в поселении Оболенск Серпуховского района и в городе Пушкино Московской области открыты после реконструкции, говорится в пресс-релизе регионального министерства экологии.

"К роднику в Оболенске на проспекте Биологов построили новую лестницу, провели освещение, а вокруг источника появилась подпорная стенка, украшенная декоративным камнем. Кроме того, родник теперь защищает от листвы и осадков шатер в форме пирамиды", — отмечается в сообщении.

В свою очередь в Пушкино открыли родник рядом с храмом Гребневской иконы Божией матери. По данным ведомства, источник был обнаружен в середине XIX века. В 1902 году в поселке Клязьма, который вошел в черту города, был построен храм, после чего за водой стали приезжать сотни людей.

"Программа "Родники Подмосковья" реализуется уже третий год и получила широкую известность у жителей региона и гостей из столицы.

Общими усилиями в прошлом году удалось провести работы по благоустройству на 15-ти родниках, в этом году планы более амбициозные", — подчеркивает министерство.