Храм Архангела Михаила в Красногорске построят к концу года

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Строительство храма Архангела Михаила в подмосковном Красногорске планируется завершить в четвертом квартале 2018 года, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"В настоящее время на объекте завершаются работы по подключению котельной храма к сети газоснабжения", — отмечает ведомство.

Сообщается, что церковь строится в традициях владимирско-суздальской храмовой архитектуры со строгими формами и минимальным числом декоративных деталей. Здание храма состоит из двух этажей.