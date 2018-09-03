Ограничение на проезд грузовиков введут в Ивантеевке с 14 сентября

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ограничение на проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонн по региональным автодорогам городского округа Ивантеевка введут с 14 сентября, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

Подмосковья.

"Соответствующее распоряжение подписано… на период реконструкции федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". Ограничение на проезд грузового транспорта вводится через городской округ Ивантеевка по четырем участкам региональных автодорог", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года. На автомобильных дорогах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты с возможными путями объезда.