Космонавты на МКС выберут губернатора Московской области

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Доверенным лицом станет руководитель пресс-службы Центра подготовки космонавтов.

Двое космонавтов, находящихся на МКС, проголосуют на выборах губернатора в Единый день голосования 9 сентября. Их доверенным лицом стал глава пресс-службы Центра подготовки космонавтов Дмитрий Жуков. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя ТИКа Королева Дмитрия Лободенкова.

Прямая связь с Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым, находящимися на МКС, состоится около 14 часов.

"Я расскажу космонавтам про выборы, кандидатов. Они публично заявят, что доверяют свое волеизъявление Дмитрию Жукову", — рассказал Дмитрий Лободенков.

После этого в отдельном помещении будет организован закрытый канал связи. С его помощью космонавты сообщат Жукову свой выбор. Доверенное лицо заполнит бюллетени и опустит их в переносные урны для голосования.