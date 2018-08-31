Хореографическая школа в Наро-Фоминске откроется в новом здании

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хореографическая школа имени Ирины Зайцевой в подмосковном Наро-Фоминске откроется 1 сентября в новом здании, сообщает министерство культуры Московской области.

"Площадь новой школы по сравнению с площадью прежнего здания увеличена больше чем в 10 раз. В ней появятся 12 хореографических залов, репетиционный класс, два подготовительных отделения, два класса теоретических дисциплин, класс истории искусств, зал для занятия сценическим движением и танцем и концертный зал на 400 мест. Новое здание хореографической школы в Наро-Фоминске — одно из самых крупных не только в Московской области, но и в России", — подчеркивается в пресс-релизе.

Сообщается, что хореографическая школа имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске существует 15 лет. Все это время она находилась в здании 1976 года постройки с концертным залом на 100 мест и двумя залами.