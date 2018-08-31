В Ленинском районе Подмосковья сдали детский сад на 340 мест

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии получило дошкольное образовательное учреждение в деревне Боброво Ленинского района Московской области, говорится в пресс-релизе регионального Главгосстройнадзора.

"Детский сад рассчитан на 18 групп дневного пребывания детей в возрасте от полутора до семи лет. Объект готовится к вводу в эксплуатацию", — отмечает ведомство.

Сообщается, что общая площадь трехэтажного здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. В нем разместились игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, кабинеты логопеда, психолога, административные и вспомогательные помещения.