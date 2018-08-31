Завод по производству тротуарной плитки построят в Солнечногорском районе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство в Солнечногорском районе завода, который будет выпускать элементы горизонтального и вертикального мощения, говорится а сообщении ведомства.

"Площадь одноэтажного здания составит более 5,2 тысячи квадратных метров. Согласно разрешению на строительство, возведение объекта должно завершиться в марте 2019 года", — отмечается в пресс-релизе.

По данным министерства, объект построят в деревне Подолино сельского поселения Кутузовское. Проект будет реализован за счет инвестиционных средств.