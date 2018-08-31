Порядка 9 тыс свалок ликвидировали в Подмосковье за 2 месяца

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Около 9,1 тысячи мест скопления отходов ликвидированы в Московской области за два месяца работы штаба по ликвидации несанкционированных свалок, говорится в сообщении Госадмтехнадзора.

"На сегодняшний день благодаря проделанной работе, в Подмосковье ликвидировано 9,1 тысячи скоплений отходов. При этом 7,7 тысячи адресов ликвидации были лично проверены и подтверждены административно-техническими инспекторами", — отмечается в сообщении.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов был создан в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.