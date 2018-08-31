Все школьные автобусы в Подмосковье проверили перед 1 сентября

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Все школьные автобусы в Подмосковье проверили перед началом нового учебного года, в 47 автобусах выявили незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Проинспектирован 281 автобус, транспортные средства готовы к перевозке детей. В 47 автобусах выявлены незначительные нарушения, не влияющие на безопасность, тем не менее, перевозчики должны устранить замечания в кратчайшие сроки. Результаты проверки направлены в областное министерство образования и муниципалитеты Подмосковья", — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.

Школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оборудованы ремнями безопасности, а проход в салоне — поручнями. Кроме того, в салоне автобусов должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки, уточнили в пресс-службе.