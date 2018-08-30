Краткий гид по основным культурным событиям осени вышел в Подмосковье

Флигель и кухня флигеля в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области

Флигель и кухня флигеля в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Красочный лифлет "Осень в музеях Подмосковья 2018" отпечатан тиражом 10 тысяч экземпляров по заказу министерства культуры Московской области, говорится в сообщении ведомства.

"Такие лифлеты выпускаются четыре раза в год — к каждому сезону. Главным событием осени станет всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет 3 ноября", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, в акции примут участие дома культуры, театры и библиотеки. Помимо "Ночи искусств" подмосковные музеи осенью представят и другие программы, с которыми можно ознакомиться в лифлете.