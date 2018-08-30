В подмосковных Луховицах расселят почти 1,4 тысячи кв м аварийного жилья

Девушка в квартире в новостройке. Архивное фото

Девушка в квартире в новостройке. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Многоквартирный дом, предназначенный для расселения граждан из аварийного жилья, введут в эксплуатацию в конце сентября в подмосковных Луховицах, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Московской области.

"Ввод новостройки в эксплуатацию позволит расселить 1,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда — 27 жилых помещений — и улучшить условия проживания 97 граждан", — подчеркивается в сообщении.

По данным ведомства, на территории городского округа Луховицы в 2018 году планируется расселение 1,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.