Глава Подмосковья заявил о стабильном развитии экономики области

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Доходы Подмосковья стабильно растут, экономика развивается, несмотря на трудности, заявил глава Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.

В начале встречи Путин отметил особое значение региона для страны.

"Регион большой, один из наиболее важных в стране", — сказал президент.

"У нас всё штатно, слава богу, экономика стабильно развивается, несмотря на трудности. В прошлом году мы росли под 4%, в этом году примерно такие же показатели", — доложил Воробьев, уточнив, что Подмосковье занимает второе место в стране по объему валового регионального продукта — около 4 триллионов рублей.

"Что касается доходов, то они тоже стабильны. В этом году мы надеемся сплюсовать на 10%. Для нас это важно, потому что регион растёт, каждый год прибавляет 90–95 тысяч человек", — добавил он.