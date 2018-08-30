Госадмтехнадзор проведет эко-квесты для подмосковных школьников

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более трехсот "Уроков чистоты" в форме квестов проведет Госадмтехнадзор в Московской области в день знаний, сказала глава надзорного ведомства Татьяна Витушева в ходе пресс-конференции в четверг.
По ее словам, перед началом квеста инспекторы ведомства объяснят детям, что такое "хорошо" и что такое "плохо" в чистоте и содержании городской территории. После чего школьники приступят к поискам нарушения чистоты и порядка в парке, на улице, во дворе, а также попытаются найти решение, как сохранить общественные пространства в надлежащем состоянии.
"Лучший метод профилактики — с детства заложить в людях стремление к чистоте, бережное отношение к окружающей среде. Это верный путь для реализации требования губернатора Московской области Андрея Воробьева о создании в Подмосковье максимально комфортных условий для гостей и жителей региона", — подчеркнула Витушева.