В Раменском откроют детскую школу искусств после ремонта

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Здание детской школы искусств откроют после капитального ремонта в подмосковном Раменском, говорится в пресс-релизе министерства культуры Московской области.

"В здании площадь школы увеличилась в шесть раз. В два раза увеличилось количество учебных помещений, что позволит открыть четыре новых отделения: художественное, хореографическое, декоративно-прикладное, театральное", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, до недавнего времени учебное заведение называлось детская музыкальной школа № 1, при этом она работала уже 60 лет. В связи с расширением сферы деятельности ее наделили статусом детской школы искусств.

"За последние несколько лет построены пять новых зданий для детских школ искусств и отремонтированы 22 детские школы искусств. Общая сумма расходов в рамках государственных программ Московской области на это составила более 2,5 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба министра культуры Подмосковья Оксану Косареву.