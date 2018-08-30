Число нарушений в сфере благоустройства школ Подмосковья снизилось в 10 раз

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Количество нарушений чистоты и благоустройства в школах Подмосковья за пять лет снизилось в 10 раз, заявила начальник регионального Госадмтехнадзора Татьяна Витушева на пресс-конференции в четверг.

"Посмотрев динамику, можно отметить то, что она положительная: в 2013 году было 634 нарушения…, в 2017 году — 152, в 2018 году — 78 нарушений", — отметила она.

По ее словам, инспекторы Госадмтехнадзора в ходе надзорных мероприятий проверяют, чтобы подъезды и подходы к образовательным учреждениям были в надлежащем состоянии. Кроме того, специалисты ведомства следят за тем, чтобы сама территория вместе с инфраструктурой и здания школ соответствовали нормативам.

"Исходя из надзорной деятельности, основная проблема — ограждения школ. Во время эксплуатации зачастую нарушается целостность заборов, и имеется возможность несанкционированного доступа", — подчеркнула Витушева.