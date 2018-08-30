Поправки о льготах лицам предпенсионного возраста внесут в Мособлдуму

КРАСНОГОРСК, 30 авг — РИА Новости. Пакет поправок о сохранении ряда льгот, которые будут привязаны не к статусу пенсионера, а к возрастной планке, внесут в Мособлдуму в ближайшее время, заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В соответствии с решением президента, мы готовим и на ближайшем заседании Мособлдумы внесем пакет поправок в региональное законодательство. Областные меры поддержки будут привязаны не к статусу "пенсионер", а к возрастной планке. Для мужчин это 60 лет, для женщин — 55", — сказал Воробьев журналистам.

Он уточнил, что поправки будут касаться компенсации стоимости услуг ЖКХ, телефонной связи, санаторно-курортного лечения, льготы по налогообложению, ежемесячной денежной выплаты.

"У нас будут реализованы ряд программ, которые позволят сохранить рабочие места для людей старшего поколения", — отметил губернатор.

Он добавил, что в регионе планируется проводить информационную политику для того, чтобы стимулировать компании сохранять людей предпенсионного возраста на рабочих местах. "Это касается не только региональной, муниципальной власти, но и, конечно, бизнеса", — добавил Воробьев.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.