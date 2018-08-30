Более 1,2 тыс спасателей будут дежурить на 1 сентября в Подмосковье

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Более 1,2 тысячи сотрудников МЧС по Московской области и 270 единиц техники будут обеспечивать безопасность учащихся на 1 сентября в Подмосковье, сообщили РИА Новости в региональном главке министерства.

"Более 1260 сотрудников МЧС России по Московской области и свыше 270 единиц техники будет задействовано в обеспечении безопасности Дня знаний в Подмосковье", — сказал собеседник агентства.

Всего готовы к реагированию на 1 сентября в Московской областной 5,8 тысячи человек и 1,4 тысячи единиц техники. В Подмосковье пройдет почти 1,5 тысячи торжественных мероприятий в более чем 3,8 тысячи образовательных учреждениях.

"В преддверии нового учебного года сотрудниками главного управления и его структурными подразделениями в составе межведомственных комиссий были проведены проверки образовательных учреждений на соответствие требований пожарной безопасности", — сказал собеседник агентства.

Инспекторы МЧС проверили системы противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещение наглядной агитации по пожарной безопасности, а также провели инструктаж для руководителей, преподавателей, персонала.