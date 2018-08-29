Пользователи смогут бесплатно использовать новую функцию системы-112

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Новая функция, позволяющая отслеживать местоположение близких людей, появилась в мобильном приложении региональной системы-112. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

© Fotolia / kantver В Подмосковье операторы системы‐112 приняли почти 200 тысяч SMS‐сообщений

Также пользователь может установить зоны мониторинга. Он будет оповещен, если его близкий человек выйдет из этой локации.

Как отметил Дмитрий Пестов, данная функция особенно будет актуальна для родителей в новом учебном году. Они могут наблюдать перемещение детей из дома в школу или другие места.

Мобильное приложение системы-112 было запущено в июле 2017 года. Его установили уже около 31 тысячи человек. Скачать приложение можно в магазинах приложений App Store и Google Play по запросу "112 МО".