В Подмосковье планируют внедрить институт наставничества для школьников

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Эксперимент по внедрению института наставничества для школьников планируют в Московской области, сообщили РИА Новости в Главном управлении социальных коммуникаций (ГУСК) Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Ирину Плещеву.

"Подростки, согласно недавнему исследованию, не намерены делиться проблемами с родителями или учителями. Ребята готовы больше взаимодействовать с людьми, близкими им по возрасту", — цитирует пресс-служба Плещеву.

Именно поэтому, отметили в ведомстве, наставничество будет полезно для детей. Оно может стать одной из ступеней роста для волонтеров.

По данным ГУСК, Плещева в среду в ходе пресс-конференции обратила внимание на то, что в рамках движения "Юнармия" уже функционирует институт наставничества. "Ребята через личные истории лучше формируют приоритеты", — подчеркнула она.