Выставочный комплекс построят в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минстрой Подмосковья выдал разрешение на строительство международного выставочного комплекса с элементами торговой инфраструктуры на территории бизнес-парка "Гринвуд", говорится в сообщении ведомства.

"Бизнес-парк "Гринвуд" — это масштабный инвестиционный проект с участием китайской корпорации "Чэнтун" в лице дочернего подразделения "Чайна Чэнтун Интернешенл". Он располагается недалеко от Красногорска, на территории между Ленинградским и Волоколамским шоссе, прилегающей к МКАДу", — отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что площадь двухэтажного здания международного выставочного комплекса, согласно проекту, составит почти 30 тысяч квадратных метров. Возведение объекта займет от двух до трех лет.

"Реализация проекта осуществляется в рамках второй очереди строительства бизнес-парка "Гринвуд", который предполагает создание офисно-деловой части, включая гостинично-апартаментный комплекс, апарт-отель, многофункциональные комплексы, вертолетную площадку", — подчеркивает ведомство.

По данным министерства, в строительство второй очереди бизнес-парка планируется вложить порядка 150 миллионов долларов. Девелоперский проект станет одним из немногих в Московской области, реализацию которого финансируют инвесторы из Китая.