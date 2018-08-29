В Подмосковье снизилось число смертей из-за болезней системы кровообращения

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения в первом полугодии 2018 года в Московской области снизилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова.

"В январе-июле от болезней системы кровообращения умерло на 717 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель смертности от данного типа заболеваний в регионе составляет 523,2 случаев на 100 тысяч жителей. По данному показателю Подмосковье занимает первое место в центральном федеральном округе", — отмечается в сообщении.

В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков подчеркнул, что снижение показателей смертности происходит, в том числе, благодаря эффективной работе 22 сердечно-сосудистых центров.