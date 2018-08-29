В подмосковном Нахабино сдали дом-долгострой

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии выдано жилому дому-долгострою в поселке Нахабино городского округа Красногорск, говорится в сообщении Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Строительство жилого дома было начато в ноябре 2013 года. Работы на объекте были приостановлены в августе 2016 года по причине отсутствия финансирования. Возведение здания было возобновлено с октября 2017 года", — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, площадь трехсекционного 13-этажного жилого здания составляет около 20 тысяч метров. Дом рассчитан на 240 квартир.