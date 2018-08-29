Детский сад на 250 мест построят в Щелковском районе Подмосковья

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в Щелковском районе, говорится в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что детский сад введут в эксплуатацию в 2019 году.

"В учреждении будут расположены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения", — отмечает министерство.

По его данным, строительство будущего дошкольного учреждения осуществляется в рамках инвестиционного контракта за счет собственных средств застройщика.