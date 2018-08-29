В подмосковной Ивантеевке заложат яблоневый питомник

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Закладка яблоневого сада состоится в субботу,1 сентября, на территории Ивантеевского лесопитомника при участии путешественника Федора Конюхова, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"На территории Ивантеевского лесопитомника начнется закладка сада из "золотой коллекции" сортов Сергея Ивановича Исаева, ученика знаменитого русского биолога и селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Мероприятие пройдет при участии Фонда "Зеленая Планета" Федора Конюхова", — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, новый сад станет будущим питомником, из которого будут браться черенки для получения посадочного материала.

"Первые плоды можно будет попробовать уже через четыре-пять лет. А сам сад станет не просто памятным местом — по предложению Федора Конюхова рядом с ним возведут Часовню в Честь Николая Чудотворца мыса Горновского, двери которой будут открыты для жителей Ивантеевки и гостей лесопитомника" — цитирует пресс-служба слова министра Андрея Аврикева.