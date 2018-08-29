В Подмосковье определили облик домов культур

ОДИНЦОВО (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Объявлены победители всероссийского конкурса дизайн-проектов, которые муниципальные власти возьмут за образец при реконструкции домов культур, передает корреспондент РИА.
"Мы столкнулись с тем, что при ремонтах каждый понимает красоту по-своему. К сожалению, не всегда в администрациях муниципальных образований хватает компетенции, чтобы применить дизайнерские решения, которые будут привлекательны для жителей… По сути, дизайн-проекты — бренд-бук, каталог интересных решений", — сказала журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По словам главного архитектора Московской области Михаила Хайкина, по размерам были выбраны три пилотных дома культурыНаиболее крупный — "Октябрь" в Электростали, "Правдинский" в Пушкинском районе, а также "На площади Пушкина" в Орехово-Зуево.
"Это первые три дома культуры, где проекты будут отрабатываться", — сказал Хайкин.
Как отметил главный архитектор, при выборе победителей конкурса жюри исходило не только из архитектурных решений, но также учитывало вопросы технологичности и комфорта для жителей.