В Подмосковье определили облик домов культур

ОДИНЦОВО (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Объявлены победители всероссийского конкурса дизайн-проектов, которые муниципальные власти возьмут за образец при реконструкции домов культур, передает корреспондент РИА.

"Мы столкнулись с тем, что при ремонтах каждый понимает красоту по-своему. К сожалению, не всегда в администрациях муниципальных образований хватает компетенции, чтобы применить дизайнерские решения, которые будут привлекательны для жителей… По сути, дизайн-проекты — бренд-бук, каталог интересных решений", — сказала журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По словам главного архитектора Московской области Михаила Хайкина, по размерам были выбраны три пилотных дома культурыНаиболее крупный — "Октябрь" в Электростали, "Правдинский" в Пушкинском районе, а также "На площади Пушкина" в Орехово-Зуево.

"Это первые три дома культуры, где проекты будут отрабатываться", — сказал Хайкин.

Финалисты были объявлены в библиотеке Одинцово, где был реализован дизайн-проект, победивший в 2016 году в аналогичном конкурсе по модернизации библиотечных пространств. Награды в среду получили бюро "Planet9", "A2OM" и "Nowadays". Размер грантов составил 1,7 миллион рублей, 510 тысяч рублей и 340 тысяч рублей, соответственно.

Как отметил главный архитектор, при выборе победителей конкурса жюри исходило не только из архитектурных решений, но также учитывало вопросы технологичности и комфорта для жителей.