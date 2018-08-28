Масштабное мозаичное панно появится в Дубне

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Масштабное мозаичное панно из 120 плиток создадут в городском округе Дубна. Проект запустила группа художников-космистов. Об этом сообщил телеканал "360".

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Дубне прошел фестиваль по прыжкам в воду Fun Jump

Более 120 работ составят в панно размером около девяти квадратных метров. Между ними разместят мозаичные вставки. На плитках дети изображают закаты, виды города, букеты, корабли и прочее. Все участники рисуют космос так, как его понимают.

"Каждый будет являться автором. Там 120 плиток. Представляете, 120 авторов, 120 человек будут проходить мимо и показывать — это мой рисунок, здесь я нарисовал, а здесь — я! Это, мне кажется, очень будет хорошо", — рассказал художник и автор проекта Михаил Поляков.

Самое масштабное в Дубне панно появится на улице в Институтской части города. Сейчас согласовывают размещение мозаики на стене библиотеки Объединенного института на улице Блохинцева.