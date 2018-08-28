В Подмосковье привели в порядок территорию храма в Озерах

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области и общественники привели в порядок территория храма Покрова Богородицы в селе Сосновка в Озерах, говорится в пресс-релизе ведомства.

"В результате проделанной работы убрано более 20 кубометров порубочного материала и мусора, расчищена территория общей площадью около 800 квадратных метров. По словам настоятеля отца Арсения, в планах прихода отремонтировать не только пострадавшее от пожара в 2017 году здание храма, но здание церковно-приходской школы, поэтому помощь от Госадмтехнадзора всегда воспринимается с благодарностью", — отмечается в сообщении.

По данным Госадмтехнадзора, в результате субботников с участием инспекторов и общественников были очищены территории 52 храмов в 30 муниципалитетах Московской области.